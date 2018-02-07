Мехико, 7 февраля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Тела еще пятерых жертв войны наркокартелей в Мексике были доставлены согражданами в морг штата Чиуауа, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США В Мексике

По сообщению полицейских, 6 февраля четверо мужчин на пикапе доставили два обезглавленных тела, изрешеченных пулями, в похоронный дом в городе Гуачочи.

Позднее местным жителем — водителем грузовика в тот же морг были доставлены еще три обезглавленных тела.

Граждане, доставившие тела в морг, заявляют, что нашли жертв криминальных казней на обочинах дорог и больше ничего не знают.

В настоящий момент четверо из пяти жертв опознаны родственниками. Полиция ведет расследование кровавых казней в их связи с ведущейся в штате войной наркокартелей.

Город Гуачочи в мексиканском штате Чиуауа входит в местный «золотой треугольник» — крупный центр по производству опиумного мака и других наркотических средств.