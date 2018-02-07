Бейрут, 7 февраля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Высший военный совет обороны Ливана поручил вооруженным силам оказать противодействие «израильской агрессии» в приграничных районах Ливана, 7 февраля сообщает агентство Anadolu.

Флаг Ливана

На совещании под председательством президента Ливана Мишеля Ауна, состоявшемся в президентском дворце в Бейруте, члены совета предупредили Израиль, что его планы по строительству стены вдоль общей границы будут расценены как нарушение суверенитета Ливана и резолюции 1701 Совбеза ООН.

«Совет будет продолжать действовать на региональном и международном уровнях, чтобы предотвратить создание запланированного Израилем разделительного барьера», — говорится в заявлении высшего военного совета Ливана.

Напомним, в августе 2006 года СБ ООН единогласно принял резолюцию, в которой содержится призыв к прекращению всех военных действий на юге Ливана, где произошел крупный конфликт между силами безопасности Израиля и ливанской группой «Хезболла».