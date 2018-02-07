Москва, 7 февраля, 2018, 21:32 — ИА Регнум. «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов онлайн-заказа такси в России и соседних странах, сообщает 7 февраля пресс-служба «Яндекса».

GörlitzPhotography Такси

Как отмечается, на момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию соответственно $225 млн и $100 млн, и с учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют $400 млн.

В целом совместный бизнес оценивается более чем в $3,8 млрд. Около 59,3% компании принадлежат «Яндексу», 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.

Напомним, о создании новой структуры, объединяющей бизнесы по онлайн-заказу услуг такси, «Яндекс» и Uber договорились в июле 2017 года. В декабре ходатайство о заключении соглашения по созданию совместного предприятия было одобрено Федеральной антимонопольной службой России.

Новая компания объединяет бизнесы по онлайн-заказу в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Азербайджане и Грузии. В совместное предприятие также переходит сервис доставки еды UberEats на территории этих стран.

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