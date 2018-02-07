Тбилиси, 7 февраля, 2018, 21:28 — ИА Регнум. В Грузии приостановила работу крупная винодельческая компания «Бадагони», основанная в 2006 году в регионе Кахети в сотрудничестве с итальянскими партнерами. Причиной приостановки процесса производства стало проводимое Следственной службой министерства финансов Грузии расследование по факту противозаконного присвоения крупной доли в этом предприятии.

Грузинское вино

По информации минфина, уголовное дело по статье 182, часть третья, пункт «б» («Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере») было заведено на основании заявления бывшего дольщика этого ООО «Бадагони», представителя компании «Гракори Трейдинг Лимитед».

«С целью проведения полноценного расследования по делу и установления вышеуказанных вопросов на основании определения суда от 1 февраля 2018 года в офисе ООО «Бадагони» в Тбилиси проводятся следственные действия. В частности, изъятие документации и электронной информации. Данные следственные действия не помешают деятельности компании «Бадагони», — говорится в специальном заявлении Следственной службы минфина.

Тем не менее, как сообщили грузинские СМИ со ссылкой на представителей компании, ее заводы в регионе Кахети, в селах Земо Ходашени и Манави приостановили работу.

В связи с проводимыми следственными действиями специальное заявление сделал один из учредителей компании Георгий Салакая. Он утверждает, что возбужденное минфином уголовное дело связано с намерением бизнесмена Давида Бежуашвили прибрать к рукам компанию «Бадагони».

По словам Салакая, в условиях, когда компания «Бадагони» стала лидером по экспорту грузинского вина, определенные лица начали борьбу с целью завладения этой компанией. По его же информации, Давид Бежуашвили начал эту борьбу еще в 2006 году и до парламентских выборов 2012 года, в результате которых произошла передача власти от «Единого национального движения» к «Грузинской мечте», предпринимал несколько атак, которые оказались безуспешными. Во время последней такой атаки со стороны Давида Бежуашвили произошла смена власти, и прибрать к рукам компанию он не успел, отметил учредитель и нынешний владелец компании.

Что касается обвинений в присвоении им крупной доли, Салакая объяснил, что в 2014 году приобрел 60%-ную долю у иностранной компании «Гракори Трейдинг» на вполне законных основаниях. Связь гражданина России Владимира Джанджгава, на основании заявления которого и началось расследование, с этой иностранной компанией, по заявлению Салакая, документально не подтверждается. Более того, Салакая утверждает, что и после покупки у «Гракори Трейдинг» 60%-ной доли у него оставались с Владимиром Джанджгава нормальные отношения.

Георгий Салакая предполагает, что бизнесмен Давид Бежуашвили, преследуя цель завладеть заводами «Бадагони», подговорил Владимира Джанджгава написать «абсурдное», по оценке Салакая, заявление, хотя от самой иностранной компании за прошедшие после покупки доли три года никаких обращений или жалоб на этот счет не поступало.

Владелец «Бадагони» обращается к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили и просит его взять расследование этого факта под свой контроль.

Давид Бежуашвили, брат бывшего начальника службы внешней разведки и активного члена правительства Михаила Саакашвили — Гелы Бежуашвили, считается одним из богатейших людей в Грузии. Был депутатом парламента Грузии 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов. В период 2008—2012 годов и 2012−2016 годов входил в избирательный блок «Единое национальное движение». С его именем и финансами связана деятельность целого ряда крупных грузинских компаний. В том числе так называемой «Грузинской индустриальной группы», которая уже более 20 лет занимается добычей угля, торгует газом и недвижимостью, владеет тепловыми и гидроэлектростанциями.