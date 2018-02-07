Махачкала, 7 февраля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники силовых структур проводят сегодня, 7 февраля, оперативно-следственные мероприятия, в том числе выемку документов, в ряде министерств и ведомств республики в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его двух заместителей и бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следственный комитет России

Ранее в СМИ появилась информация, что практически во всех министерствах и ведомствах Дагестана идут обыски. Однако эта информация была опровергнута источниками в силовых структурах региона. Речь идёт не об обысках, а об оперативно-следственных мероприятиях в ряде министерств и ведомств Дагестана в рамках уголовного дела в отношении Гамидова, его заместителей Исаева и Юсуфова и бывшего министра образования Дагестана. Уточняется, что оперативники проводят выемку документов.

Кроме того, в ряде министерств и ведомств работает группа проверяющих из Генеральной прокуратуры России.

Уточняется, что сотрудники генеральной прокуратуры работают в министерствах земельных и имущественных отношений, сельского хозяйства, здравоохранения, природных ресурсов, финансов, образования, экономики, а также Управлении ФССП по Дагестану, Управлении образования города Махачкалы, администрации Махачкалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев проводит в республике масштабные проверки деятельности всех органов государственной власти.

По его просьбе в Дагестан был направлен представительный десант из 38 прокуроров и 40 представителей других правоохранительных структур и контролирующих органов.

Первые громкие аресты были произведены в конце января. Были задержаны, а затем арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

5 февраля в Дагестане задержали нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье мошенничество. Суд принял решение об их аресте на два месяца.