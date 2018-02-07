Буэнос-Айрес, 7 февраля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Российское океанографическое судно «Янтарь» будет до конца февраля продолжать поиски пропавшей аргентинской субмарины San Juan, сообщает 7 февраля аргентинская газета Pagina 12.

Juan Kulichevsky Подводная лодка San Juan ВМС Аргентины

По информации издания, президент Аргентины собирается назначить награду в $4 млн за обнаружение пропавшей подводной лодки. Такое заявление прозвучало в ходе встречи Маурисио Макри с родственниками членов экипажа субмарины.

Министр обороны Аргентины после этой встречи рассказал о планах дальнейших поисков пропавшей подлодки.

«Те суда, что находятся на ремонте, вновь выйдут в море, например Victor Angelescu. Есть еще одно научное судно ВМС, которое также может выйти в море, российское судно продолжит до конца февраля», — сказал глава аргентинского военного ведомства Оскар Агуад.

Стоит отметить, что сроки участия российских моряков в поисковой операции пока не объявлялись.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины San Juan с 44 членами экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года года. Поиски субмарины продолжаются по сей день, однако пока не привели к какому-либо результату.