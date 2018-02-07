Париж, 7 февраля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил требования официальных представителей Корсики о признании корсиканского языка вторым официальным языком Франции, 7 февраля сообщает Associated Press.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон завершил свой официальный визит на Корсику, которую он посетил впервые с момента победы в президентских выборах.

В ответ на требование властей Корсики о признании корсиканского языка президент Франции заявил, что в стане есть «один официальный язык — это французский». Макрон также исключил возможность введения особых «резидентских» прав для местных жителей.

Напомним, в декабре 2017 года на Корсике прошли парламентские выборы. Во втором туре голосования уверенную победу (56,5%) одержали представители националистической коалиции «За Корсику».

Для председателя исполнительного совета острова Жиля Симеони и спикера Ассамблеи Корсики Жана-Ги Таламони — лидеров националистического блока — требование о введении «резидентских» прав является одним из ключевых. Власти Корсики намерены добиться от Парижа расширенных прав автономии в течение ближайших трех лет.