Из-за пожара в архиве больницы Новосибирска эвакуировали 120 пациентов
Новосибирск, 7 февраля, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В одной из больниц Новосибирска проведена эвакуация пациентов из-за небольшого возгорания. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как уточняется, пожар вспыхнул в помещении архива первого корпуса городской больницы №12 на Трикотажной улице.
Площадь, охваченная огнём, составила три квадратных метра. К настоящему времени возгорание ликвидировано.
По информации источника, из первого корпуса во второй были переведены 126 пациентов. О возможных пострадавших в результате ЧП не сообщается. Как ожидается, после проветривания помещений все пациенты будут возвращены в палаты.
Отметим, что официальных сообщений о данном происшествии от экстренных служб на текущий момент не поступало.
Читайте также:
Из горящего госпиталя во Владивостоке эвакуировали 75 человек