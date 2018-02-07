Новосибирск, 7 февраля, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В одной из больниц Новосибирска проведена эвакуация пациентов из-за небольшого возгорания. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Tammy Sue Пожар

Как уточняется, пожар вспыхнул в помещении архива первого корпуса городской больницы №12 на Трикотажной улице.

Площадь, охваченная огнём, составила три квадратных метра. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

По информации источника, из первого корпуса во второй были переведены 126 пациентов. О возможных пострадавших в результате ЧП не сообщается. Как ожидается, после проветривания помещений все пациенты будут возвращены в палаты.

Отметим, что официальных сообщений о данном происшествии от экстренных служб на текущий момент не поступало.

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