Псков, 7 февраля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Псковский государственный университет (ПсковГУ) заключил контракт с подрядчиком на реконструкцию и приспособление бывшего здания гостиницы «Интурист» под студенческий городок. Как сообщает пресс-служба вуза, договор подписали сегодня, 7 февраля, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и генеральный директор ООО «Опрстрой» Владимир Новосельцев.

Pskgu.ru Подписание контракта на реконструкцию студенческого городка

Компания из Санкт-Петербурга стала победителем аукциона в январе 2018 года, предложив выполнить работы за 447,5 млн рублей. Средства на реконструкцию здания предусмотрены в федеральном бюджете.

На берегу реки Великой, в самом центре Пскова появится не просто общежитие, а настоящий студенческий городок с гостиницей, концертным залом, спортивными зонами, студенческим кафе и другими объектами современной инфраструктуры.

По словам ректора ПсковГУ, площадь территории студенческого городка составит 3,3 га. Территория кампуса будет ограждена. Здесь появятся стоянки для автотранспорта и велосипедов, озеленение, освещение.

«Объект должен быть сдан к Ганзейским дням 2019 года. Университет готов содействовать в решении всех возникающих при реконструкции проблем», — отметил Юрий Демьяненко.

По его словам, за ходом работ в вузе будет следить отдельная дирекция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс по выбору подрядчика на реконструкцию здания бывшей гостиницы впервые прошёл 7 декабря 2017 года, тогда победителей также было признано ООО «Опрстрой», предложившее выполнить работы за 436,8 млн рублей. Однако действия заказчика были обжалованы в ФАС, и конкурс проводился повторно.

Напомним, гостиница «Интурист» — самый известный долгострой Пскова. Строительство гостиницы на 320 мест на берегу реки Великой начали в 1980-х, но после распада СССР стройка была остановлена.