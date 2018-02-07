Берлин, 7 февраля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Глава социал-демократов Германии Мартин Шульц заявил, что готов уйти в отставку с поста лидера СДПГ, 7 февраля передает агентство Reuters.

SPD Schleswig-Holstein Мартин Шульц

По информации источников Reuters в руководстве СДПГ, Шульц видит своим преемником парламентского лидера партии Андреа Марию Налес. Себя Шульц видит главой МИД в новом правительстве Германии.

Одной из причин ухода в отставку Шульц назвал крайне низкий результат, показанный партией на выборах в бундестаг 2017 года.

Передача власти в СДПГ может состояться после «почтового голосования» 464 тыс. членов партии по вопросу «великой коалиции» с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель, которое будет проходить с 20 февраля по 2 марта.

Напомним, ранее 7 февраля переговорщики ХДС/ХСС и СДПГ заявили об окончании переговоров по созданию коалиции в бундестаге, которая, наконец, позволит избрать новое правительство.

Впрочем, сделка может быть расторгнута по результатам «почтового голосования» всех членов СДПГ — большинство голосов против будет означать вето на решение о коалиции.