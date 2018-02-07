Москва, 7 февраля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Спецмашины, находящиеся при выполнении экстренных заданий, должны быть освобождены от штрафов за нарушение ПДД, заявил председатель комитета Московской областной думы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев на рабочем совещании 7 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Речь идёт штрафах, вынесенных на основе автоматической фото‑ и видеофиксации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Олег Григорьев отметил, что машины скорой помощи, имея включённые проблесковые маячки синего цвета и специальный звуковой сигнал, вправе в экстренных ситуациях отступать от требований правил дорожного движения. Технические возможности камер фото‑ и видеофиксации не позволяют оценить объект, нарушающий ПДД, вследствие этого владельцам машин скорой помощи приходят штрафы за нарушения.

Он также добавил, что кроме машин скорой медицинской помощи право уступать от требований правил дорожного движения при выполнении спецзаданий также имеют машины пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб и другие.

«Необходимо изучить опыт этих структур в данной части, стоит ли там проблема так же остро, как и у учреждений здравоохранения», — отметил он.

Добавим, как заявили представители учреждений здравоохранения муниципалитетов, процедура обжалования полученных штрафов довольно долгосрочная. Так, в 2017 году станции скорой помощи городов Королёв и Мытищи получили около 200 штрафов. При этом почти 90% выписанных штрафов в отношении скорой помощи обжалуются.

По итогам совещания было принято решение выступить с законодательной инициативой по изменению Кодекса РФ об административных правонарушениях в части освобождения от штрафов за нарушения ПДД специальных машин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года водители, нарушающие ПДД, смогут оплатить половину наложенного штрафа на месте документирования нарушения.

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