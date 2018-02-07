Москва, 7 февраля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Новейшие российские фрегаты дальней морской зоны проекта 22 350 и 22 350М оснастят роботами, а также надводными и подводными беспилотниками, сообщает 7 февраля газета «Известия».

Walle83 Фрегат проекта 22 350

По информации издания, ссылающегося на сообщение представителя главкомата Военно-морского флота, роботы будут использоваться для разведки и досмотра других кораблей, а беспилотные аппараты станут выполнять задачи на поверхности воды и работы на морском дне.

Сообщается, что принципиальное решение об оснащении фрегатов проекта 22 350 и 22 350М робототехническими комплексами уже принято командованием российского военно-морского флота. В данный момент военные, судостроители и робототехники уточняют номенклатуру роботов и беспилотников, которые войдут в состав новейших фрегатов, более известных как «адмиральская серия».

Напомним, с начала 2006 года в России строятся фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Горшков». Корабли «адмиральской серии» предназначены для действий в дальней океанской зоне и для уничтожения надводных и подводных кораблей противника. Фрегаты водоизмещением 5,3 тыс. т способны развивать скорость до 29 узлов (порядка 58 км/ч) и автономно действовать в море до 30 суток. Корабли типа «Адмирал Горшков» вооружены 130-мм артустановками А-192М, сверхзвуковыми ракетами «Яхонт», крылатыми ракетами «Калибр», комплексами ПВО и противолодочными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, первый фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Сергей Горшков» проходит испытания, после которых войдет в состав Северного флота. В настоящий момент в России строятся еще три аналогичных боевых корабля.