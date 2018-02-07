Москва, 7 февраля, 2018, 20:41 — ИА Регнум. В ряде СМИ западных стран готовятся провокации, связанные с обвинениями России во вмешательстве в подготовку и проведение Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Об этом говорится в заявлении, распространённом 7 февраля пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Christoph Scholz Хакерство

«Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея», — сообщают в ведомстве.

Как отмечается, никаких доказательств в подтверждение данных обвинений «миру, как и прежде, представлено не будет».

«К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ (The Washington Post, BuzzFeed и другие), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и другие)», — говорится в заявлении.

В МИД России подчёркивают, что провокация готовится по «знакомому сценарию». Отмечается, что по той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпиады-2008 в Пекине, однако последующее расследование показало, что нападение совершила Грузия.

«Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определённые силы вновь пытаются использовать алгоритм «российской угрозы» олимпийскому движению», — констатируют в российском ведомстве.

Читайте также:

«Русские хакеры» готовятся к атакам на Олимпийских играх — ThreatConnect

Хакеры обнародовали данные о связях «независимой комиссии» WADA с ФБР

Хакеров Fancy Bears назвали главной проблемой Олимпиады-2018