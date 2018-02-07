Байконур, Казахстан, 7 февраля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. На Байконуре транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08» отправлен по железной дороге на общую сборку с ракетой-носителем «Союз-2.1а» в рамках программы Международной космической станции (МКС), сообщили 7 февраля в пресс-службе Роскосмоса.

Bill Ingalls Российские офицеры безопасности охраняют железнодорожные пути, по которым перевозят ракету «Союз». Космодром Байконур

Комплекс операций по сборке будет выполнен 8 февраля в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя. Запуск ракеты-носителя запланирован на 11 февраля.

Транспортный грузовой корабль доставит на МКС более 2,7 тонны грузов, в том числе 1 390 кг сухих грузов, 890 кг топлива, 420 кг воды и 46 кг сжатого воздуха.

Кроме этого, в грузовом отсеке уложены все необходимые принадлежности для жизнеобеспечения членов экипажа МКС, а также научное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2а» стартовала 11 января. Второй запуск на Байконуре состоится 15 марта. Во время третьего запуск будет запущена ракета-носитель «Протон-М».

Всего в 2018 году с космодрома Байконур запланировано 15 запусков.