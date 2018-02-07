Москва, 7 февраля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Аварийные работы на стенах и башнях Псковского кремля и Окольного города в Пскове профинансируют из федерального бюджета во втором полугодии 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, об этом было заявлено сегодня, 7 февраля, на заседании федерального организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

Aleksandr Abrosimov Псковский кремль

Отмечалось, что состояние стен и башен крепостных сооружений вызывает особую тревогу специалистов.

Председатель оргкомитета, вице-премьер Ольга Голодецпоручила администрации Псковской области до 15 февраля предоставить расчёты и перечень мероприятий для проведения первоочередных противоаварийных работ, а министерству культуры РФ — обеспечить необходимое финансирование с тем, чтобы закончить работы в срок до 1 июня 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании также шла речь о выделении финансирования на других объектах, которые станут площадками ганзейской программы. В частности, поручено изыскать финансирование на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», завершить ремонт областной библиотеки, провести ремонт фасадов общежитий и учебных корпусов Псковского государственного университета (ПсковГУ), а также обеспечить финансированием строительство нового кампуса ПсковГУ — на месте недостроенной гостиницы «Интурист» в Пскове.

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Напомним, Псков вторым из городов России в 2019 году примет международные Ганзейские дни Нового времени. Впервые этот крупный международный форум состоялся в Великом Новгороде в 2009 году. Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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Ожидается, что Ганзейские дни в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года посетят более 600 тыс. гостей из 183 городов 16 европейских стран.