Москва, 7 февраля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Американцы разрушили репутацию своих контрагентов и нанесли удар по мировой экономике, считает политолог Дмитрий Евстафьев. Об этом он заявил 7 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дядя Сэм

«Давайте посмотрим объективно: семь месяцев идёт беспрецедентное нагнетание истерии с элементами силового давления (на Россию — прим. ИА REGNUM ), — заявил он. — В таких формах, что Рональд Рейган курит в сторонке и спрашивает: «А что, так можно было?» При этом цель давления не скрывалась — создать в РФ антивластную фронду из крупных бизнесменов, которые опасаются за «нажитое непосильным трудом» и инвестированное в западную экономику. Вы видите фронду? Я — нет! Что остается делать США? Выйти и сказать, мол, мы безумствовали, бегали с топором по мировой экономике и разрушили репутацию своих контрагентов? Американцы сделали сильные заявки, которые надо подкреплять. Сейчас дедлайн для демонстрации эффекта того, что они делали. Показать нечего. Количество тех людей, которые накануне оглашения списка (имеется ввиду так называемый «кремлёвский доклад» американского минфина — прим. ИА REGNUM ) начали ёрзать и бегать, оказалось на порядок меньше, чем рассчитывали. Конечно, США идут на обострение ситуации, и особенно в отношении тех, кто может прогнуться. Ничего стратегически опасного в этом нет».

Напомним, что поводом для разговора на эту тему стала полемика министра финансов США Стивена Мнучина и конгрессмена Максин Уотерс, которая 6 февраля обвинила чиновника в пассивном подходе к антироссийским санкциям. Она также потребовала ответить, когда власти США начнут вводить санкции против лиц из «кремлёвского доклада». В свою очередь, министр ответил, что санкции начнут действовать в ближайшие месяцы, но уточнил, что они не затронут госдолга России. Как сказал Мнучин, Вашингтон собирается вводить отдельные санкции против «плохих» лиц и компаний. Отметим, что до этого минфин США пришел к выводу, что запрет на покупку новых выпусков облигаций федерального займа окажет давление на российскую экономику, но в результате случится так, что он «приведёт к ответным мерам России против интересов США».