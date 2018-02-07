Киев, 7 февраля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» планирует начать закупки российского газа у «Газпрома» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража в марте 2018 года. Об этом 7 февраля сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев, передаёт УНИАН.

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По его словам, стороны уже провели несколько раундов переговоров, и по их итогам имеется документ, который по оценкам «Нафтогаза», «близок к тому который, будет подписан».

«Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение Стокгольма в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у «Газпрома», — сказал Андрей Коболев.

Как передавало ИА REGNUM, Киев не осуществляет прямые закупки российского газа с конца 2015 года. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал украинскую сторону возобновить закупки газа в России в объеме до 5 млрд кубометров в год.

В январе глава «Нафтогаза» сообщил, что компания намерена закупить в России в текущем году не более 5 млрд кубометров «голубого топлива», остальные объёмы природного газа Украина продолжит импортировать из стран Запада.

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