Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Глава крупнейшего российского коммерческого банка ПАО Сбербанк Герман Греф заявил, что его банк не занимается майнингом криптовалют, однако сотрудников кредитной организации не раз ловили за майнингом на работе. Об этом Греф рассказал сегодня, 7 февраля, на конкурсе управленцев «Лидеры России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Греф рассказал, что для майнинга необходимы мощные видеокарты в компьютере. Так сложилось, что Сбербанк в минувшем году закупил партию мощных видеокарт для своих рабочих компьютеров, чтобы развивать технологию искусственного интеллекта.

Карты эти были несколько иной конфигурации, чем те, что оптимально подходят для майнинга, однако сотрудники Сбербанка использовали их для выработки криптовалют.

Стоит отметить, что ранее Греф не рекомендовал гражданам России использовать криптовалюты из-за очень высоких рисков. Курс самой популярной криптовалюты — биткоина колеблется очень сильно. Так, в конце декабря 2017 года биткоин стоил почти $20 тыс. На этой неделе биткоин упал ниже отметки в $6 тыс. Сегодня биткоин отыграл порядка $2 тыс.