Душанбе, 7 февраля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Законодательная палата Маджлиси Оли (парламент) Таджикистана приняла поправки в закон о выборах президента республики, который снижает возрастной ценз с 35 до 30 лет для кандидатов на пост президента, сообщает 7 февраля Asia-Plus.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

22 мая 2016 года в конституцию республики были внесены соответствующие изменения на основе референдума.

Поправки в закон о выборах президента запрещают арестовывать кандидата на пост главы государства без разрешения Центральной избирательной комиссии республики. Иностранным государствам, физическим лицам и организациям запрещается финансирование выборы президента.

Кроме этого, депутаты внесли изменения в закон о выборах в Маджлиси Оли. Теперь депутатом парламента может стать 30-летний гражданин Таджикистана. Для того чтобы стать кандидатом в депутаты человек должен проживать на территории республики в течение последних пяти лет. Для кандидатов в сенаторы время проживания возрастает до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2016 года Центризбирком Таджикистана огласил окончательные результаты референдума по изменению конституции республики. По данным ЦИК, в референдуме приняли участие 92% граждан, а за предлагаемые поправки проголосовали 94,5%.

Некоторые эксперты считают, что конституционные поправки по снижению возраста кандидата в президенты приняты специально для сына главы государства Эмомали Рахмона Рустама, которому в декабре 2017 года исполнилось 30 лет.

Отметим, что закон о выборах президента Таджикистана ограничивает пребывание одного человека на высшем посту двумя президентскими сроками. Однако это требование не распространяется на «Основателя мира и национального единства — Лидера нации» Эмомали Рахмона, что также прописано в законе.