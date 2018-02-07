Москва, 7 февраля, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Продолжение строительства второй очереди объездной дороги вокруг Пскова — так называемого «Северного обхода» — будет финансироваться в приоритетном порядке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, такое поручение сегодня, 7 февраля, на заседании федерального организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году дала заместитель председатель правительства РФ Ольга Голодец.

Russianhighways.ru Строительство трассы

Вице-премьер поручила министерствам финансов и транспорта учесть приоритетные потребности Пскова при распределении дополнительных доходов.

«Это вопрос не только подготовки к Ганзейским дням, это вопрос жизни и здоровья людей, которые живут в крупном городе, через который проходит федеральная трасса», — подчеркнула вице-премьер.

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Ольга Голодец также поручила министерству культуры принять все необходимые меры для завершения ремонта Псковской областной универсальной научной библиотеки в 2019 году. Также вице-премьер поставила задачу изыскать необходимые средства на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» — они могут быть учтены при внесении поправок в федеральный бюджет на 2018 год по итогам первого полугодия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени — ежегодный фестиваль городов, входящих в Ганзейский союз — пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Власти ожидают, что Ганзейские дни посетят более 600 тыс. гостей из 183 городов 16 европейских стран. На подготовку инфраструктурных объектов из федерального бюджета в Псковской области было направлено около 1,5 млрд рублей, ещё более 1,7 млрд рублей — финансирование из областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Напомним, Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.