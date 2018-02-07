Москва, 7 февраля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Курс самой популярной криптовалюты, биткоина, начал восстановление после серьёзного падения и в течение дня 7 февраля рос почти на 20%, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

Pxhere.com Биткоин

По состоянию на 19:55 стоимость одного биткоина оценивается в $8059, что на 13,29% выше вчерашнего показателя.

Накануне, напомним, курс биткоина опускался до $5947, однако уже утром 7 февраля его стоимость выросла на 19,44% — до $7505.

Одновременно с этим растут показатели и других криптовалют. Так, Ethereum подорожал на 30%, до $778,49, Ripple и Bitcoin Cash — на 20%, до $0,75 и $954,58 соответственно.

Напомним, в 2017 году курс биткоина вырос почти в двадцать раз, к декабрю преодолев отметку в $20 тысяч, однако затем начал стремительное снижение. Уже 31 января криптовалюта подешевела до $10 тысяч.

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