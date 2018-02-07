Москва, 7 февраля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Россия испытывает беспрецедентное и откровенное давление с 2014 года, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Об этом он заявил 7 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя последствия возможных западных санкции в отношении российских олигархов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Железняк

«Совершенно очевидно, что с 2014 началось откровенное и беспрецедентное давление на РФ и в том числе на тех, кто представляет наше государство, — заявил он. — Во всех сферах. Кто-то из российского списка «Форбс» рассчитывал отсидеться в кустах, но совершенно очевидно, что если у них были интересы в зоне внимания США, то это те активы, которые были под огромным риском. Если они не удосужились минимизировать эти риски, это их проблемы. Наше руководство чётко сказало: всем, кто хочет вернуть деньги и свой бизнес в РФ, двери открыты. Мы в Госдуме даже рассмотрели дополнительные поправки, которые позволят всем, кто вывез капитал, вернуть его в РФ. Как говорится, «you're welcome!»

Кроме того, он рассказал, что в прошлом году число тех, кто заинтересован в инвестициях в российскую экономику, выросло.

«На Сочинском форуме ожидается заключение многих новых контрактов, которые будут реализовываться на территории нашей страны, — отметил Железняк. — Выросло количество товаров, которые, кстати, не связаны с энергоносителями, поставляемых в другие страны».

Напомним, что 7 февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов уже назвал имена скрывающихся за рубежом российских бизнесменов, которые хотели бы вернуться на родину. В списке 17 фамилий, однако Титов назвал лишь 16 из них. По его словам, предприниматели скрываются от российского правосудия в том числе на Северном Кипре, в Австрии и на Украине. Четверо фигурантов списка — из Москвы. Это предприниматели Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. На родину также хотят вернуться пензенский бизнесмен Алексей Шматко, екатеринбуржец Сергей Капчук, омич Василий Дякун. Трое предпринимателей — из Нижнего Новгорода: Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев. Есть в списке бывший житель Санкт-Петербурга Владимир Зюзин и Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре. Замыкают список Азамат Кильдигушев из Уфы, Леонид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону и Константин Дюльгеров из Нижневартовска.