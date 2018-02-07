Нижний Новгород, 7 февраля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. И.п. председателя городской думы Нижнего Новгорода Елизавета Солоченко, которая ранее являлась главой города, не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя гордумы. Об этом она заявила на своем канале в YouTube. По ее словам, кандидат от нижегородского регионального отделения «Единой России» будет определен 19 февраля на партийной конференции.

Adm.nnov.ru Елизавета Солонченко

«Естественно, другие партии, представленные в городской думе, могут предложить своего кандидата или поддержать кандидата единороссов. Но важно: моя кандидатура рассматриваться не будет», — заверила она.

Выборы председателя гордумы состоятся 21 февраля.

Солонченко подчеркнула, что «не собирается пропадать с радаров».

«Я остаюсь депутатом городской думы», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, Елизавета Солонченко — глава фракции «Единая Россия», депутат гордумы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов. В октябре 2015 года она стала заместителем главы города.

В июне 2017 года Солонченко избрали главой Нижнего Новгорода.

12 декабря Солонченко анонсировала свой уход с поста главы города. Она отметила, что необходимость реформы местного самоуправления назрела давно. Переход к одноглавой модели управления — это федеральный тренд.

13 декабря нижегородский парламент принял изменения в устав города, которые регламентируют начало процесса перехода к одноглавой модели управления.

20 декабря на заседании гордумы депутаты большинством голосов поддержали досрочную отставку Солонченко. В тот же день она стала исполняющим полномочия председателя гордумы до его избрания.