Великий Новгород, 7 февраля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В Великом Новгороде намерены увековечить память медицинских работников и пациентов Колмовской психиатрической больницы, убитых фашистскими оккупантами в 1941 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской областной думы, совещание с инициативной группой по этому вопросу сегодня, 7 февраля, провела спикер регионального парламента Елена Писарева.

Duma.novreg.ru Эскиз памятного знака жертвам Колмовской трагедии

В трагедии, получившей название Колмовской, погибло около тысячи человек.

Новгородский скульптор Сергей Гаев и сотрудники Новгородского государственного университета изготовили эскизы памятного знака, который предполагается установить на территории парка близ корпусов Новгородской областной клинической больницы, находящейся сегодня в районе Колмово.

Вопрос увековечивания памяти жертв Колмовской трагедии будет вынесен на обсуждение рабочей группы консультативного совета при губернаторе Новгородской области.

Как ранее рассказывал ИА REGNUM историк Борис Ковалев, история уничтожения Колмовской психиатрической больницы обсуждалась на Нюрнбергском процессе, потому что командующий германским генеральным штабом Гальдер несколько раз упоминал её в своих дневниковых записях за сентябрь 1941 года, описывая дискуссию о возможности применения в отношении больных приказа об эвтаназии.

В сентябре 1941 года немецкое командование под предлогом эвакуации вывезло из Колмовской больницы около 200 больных, предварительно сделав инъекции препарата скополамин в увеличенной, смертельной дозе. Остальные пациенты больницы, а также другие больные и раненые красноармейцы были брошены умирать от голода. Зиму 1941−1942 годов никто из них не пережил.