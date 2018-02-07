Москва, 7 февраля, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Жители России и стран ближнего зарубежья в период с 8 по 11 февраля смогут наблюдать в предрассветные часы мини-парад планет и сближение с ними Луны, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

pixeles Парад планет

«Красивое зрелище ожидает россиян перед восходом Солнца до конца недели. С начала февраля три планеты — Сатурн, Марс и Юпитер выстроились над южным горизонтом почти в одну линию, образуя утренний мини-парад планет, который можно наблюдать каждое утро до восхода», — приводит сообщение планетария агентство «Москва».

Как сообщается, все три планеты наблюдаются в одном секторе неба: Юпитер виден высоко на юге, восточнее его — Марс, а после 6:30 совсем низко над юго-восточным горизонтом восходит Сатурн. Недалеко от Марса ближе к горизонту также можно наблюдать красноватое сияние яркой звезды созвездия Скорпиона — Антареса.

«Героиня недавнего полного затмения Луна «торжественно» пройдёт этот мини-парад до конца недели, подойдя достаточно близко к каждой из планет», — отметили в планетарии.

Уточняется, что 8 февраля в 1:00 Луна проследует севернее Юпитера, 9 февраля в 10:00 — пройдёт севернее Марса, 9 февраля в 13:00 — севернее Антареса, 11 февраля в 17:00 Луна — севернее Сатурна.

«Великолепное сближение Луны и трёх планет можно будет наблюдать над южным горизонтом по утрам, перед восходом Солнца, на всей территории России лишь при наличии ясной, безоблачной погоды», — сообщили в Московском планетарии.

Как ожидается, лучшие условия для наблюдения будут у жителей юга России и стран ближнего зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, по расчётам астрономов, большой парад планет, когда все восемь планет Солнечной системы выстраиваются в одну линию, жители Земли смогут наблюдать ещё нескоро — лишь 19 мая 2161 года.