Тбилиси, 7 февраля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. В XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее в этом году примут участие четыре спортсмена из Грузии, сообщил на заседании правительства Грузии 7 февраля премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Флаг Грузии

По его информации, честь Грузии будут защищать два горнолыжника — Ясон Абрамишвили и Нино Циклаури, саночник Георгий Сагояни и фигурист Морис Квителашвили. Премьер пожелал спортсменам успехов и отметил, что правительство всячески содействует развитию в стране олимпийского движения, так как оно способствует внедрению здорового образа жизни.

Георгий Квирикашвили также сообщил, что в будущем Грузия может претендовать на проведение зимних Олимпийских игр на своей территории.

«Недавно я был в Швейцарии, в Лозанне, где встретился с президентом Международного олимпийского комитета господином Томасом Бахом и обсудил перспективу проведения в будущем в Грузии Олимпиады. В начале марта господин президент направит в Грузию делегацию, которая на месте изучит существующую ситуацию, и мы составим план действий, который будем поэтапно выполнять. Думаю, что к 2030 году мы должны осуществить очень важный и амбициозный план подготовки страны к такому масштабному международному мероприятию», — заявил премьер-министр.

Он назвал этот план вполне выполнимым и призвал всех членов правительства отнестись к нему максимально реалистично.

«Это очень конкретный амбициозный план, но если мы не поднимем эту планку, то не сможем в кратчайший период обеспечить быстрое развитие нашей страны в этом направлении. Не думаю, что кому-то нужно объяснять, почему это так важно. Одно только заявление, что в Грузии пройдет Олимпиада, уже очень важно», — пояснил Квирикашвили и подчеркнул, что осуществление этого плана будет способствовать развитию инфраструктуры горных курортов и вовлечению всей страны в зимние виды спорта, а это обусловит развитие туризма и таких отраслей, как транспорт, сельское хозяйство, коммуникации и других смежных с туризмом отраслей.

«Мы касаемся вопроса, решение которого цепной реакцией распространится по всей стране», — заявил Квирикашвили.