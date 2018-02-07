Афины , 7 февраля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Правительство Греции передало в парламент законопроект о лагализации производства в стране «медицинской» марихуаны, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Carlos Gracia Марихуана посевная

Голосование парламента по вопросу о легализации выращивания конопли для медицинского использования должно состояться уже в текущем месяце.

В настоящий момент в Греции уже легализовано использование марихуаны и ее производных в медицинских целях, однако законопроект касается именно производства конопли в промышленных масштабах.

Согласно законопроекту, производителями «медицинского» наркотика в Греции могут быть граждане, достигшие 21 года, не привлекавшиеся к ответственности за преступления и правонарушения, связанные с наркотиками, имеющие не менее 1 акра (0,4 Га) земли.

За счет выращивания каннабиса власти Греции в течение трех лет надеются привлечь в страну инвестиции на сумму €1,5 млрд ($1,85 млрд), что должно помочь стране выйти из многолетнего экономического кризиса. Или, по крайней мере, легче переносить его последствия.