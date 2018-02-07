Москва, 7 февраля, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Москва и Ашхабад не ведут переговоры по вопросу возобновления поставок туркменского газа в Россию, заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, сообщает 7 февраля Sputnik Узбекистан.

Газ

Журналисты задали чиновнику вопрос, как идут переговоры по вопросу поставок газа из Туркмении. Яновский сказал, что в настоящее время переговоры не ведутся. Между странами действует пауза до конца 2019 года.

Напомним, в июле 2015 года «Газпром» подал иск в арбитражный суд Стокгольма против «Туркменгаз», в котором просил арбитраж пересмотреть цену на закупаемый из Туркмении газ.

Ранее туркменская сторона обвинила «Газпром» в невыплатах за поставленный газ.

С 1 января 2016 года «Газпром» расторг контракт с «Туркменгаз». Российская компания обвинила поставщика в нарушении договора. В сентябре 2016 года стало известно, что российский холдинг взял двухгодичную паузу в поставках газа.

В этом же году «Газпром» подписал соглашение на поставку газа из Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туркмении сложилась тяжелейшая за последние годы экономическая ситуация из-за потери российского и иранского рынков сбыта газа. В начале 2017 года от туркменского газа отказался Иран.

Читайте также: Иранские СМИ: Туркмения пойдет на уступки Ирану в газовом споре