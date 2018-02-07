Москва, 7 февраля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. В России есть все условия для того, чтобы пенсии составляли до 60% той зарплаты, которую получал человек, пока не вышел на заслуженный отдых, и для этого не нужно повышать пенсионный возраст, считает президент Конфедерации труда РФ, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв Алексея Кудрина повысить пенсионный возраст. Без этого, по мнению экс-главы Минфина, России не добиться того, чтобы пенсия составляла как минимум 40% относительно прежнего заработка пенсионера. Таковы, мол, требования Международной организации труда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Требование того, чтобы пенсия возмещала 40% и даже 60% от уровня утраченной заработной платы, это давнее требование профсоюзов, — сказал Кравченко. — Мы действительно считаем, что в стране есть все условия для того, чтобы добиться подобного возмещения для российских работников. Однако для этого не нужно повышать пенсионный возраст. Эта мера, наоборот, лишит многих граждан РФ права на достойную и своевременную пенсию. Правительством, в которое входил Кудрин, уже запущено несколько вариантов пенсионной реформы, которые подвергались резкой критике профсоюзов. Эти реформы не работают, и мы уже видим многолетнюю заморозку накопительной части пенсии».

При этом профсоюзный лидер подчеркнул, что добиться той возместительной нормы, которая закреплена в конвенциях МОТ, можно путем радикального повышения заработных плат в РФ.

«Вот метод наполнения социальных фондов, преодоления дефицита пенсионного фонда и формирования полноценных прав ныне трудящихся наемных работников, а также обеспечения прав людей, уже вышедших на пенсию, — констатировал Кравченко. — Когда у нас будут высокие заработные платы и когда 25 млн российских работников выйдут из тени и начнут пополнять пенсионные фонды, тогда и поговорим о повышении пенсионного возраста. «Сегодня» миллионам российских работников не светит вообще никакая пенсия ни в каком возрасте. Только разве что минимальная социальная пенсия».

При этом президент КТР изумился тому, что, хотя предложение повысить пенсионный возраст от либералов звучит не в первый раз, его никогда прежде не пытались обосновать, ссылаясь на нормы МОТ.

«Зарплаты остаются на скандально низком уровне, и поднять в такой ситуации пенсионный возраст значит сделать людей, которые получают нищенские зарплаты, например, в бюджетной сфере, ещё беднее, — заявил Кравченко. — Лишить их достойной пенсии уже сейчас. Заставить работать ещё четыре-пять лет. Бессовестность либеральных экономистов не знает предела!».

При этом он согласился с мнением директора Института глобализации и социальных движений, который в своё время в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что, если повысить пенсионный возраст сейчас, то через некоторое время, когда деньги снова кончатся, его придется увеличивать вновь. И так до бесконечности, поскольку не меняется ни структура экономики, ни место России в мировом разделении труда.

«Через несколько лет после запуска подобной реформы мы опять получим кризис и дыру в бюджете, недовольство населения и новую порцию предложений об увеличении социальных отчислений либо об ещё большем повышении пенсионного возраста», — отметил президент КТР.

Напомним, что Алексей Кудрин не в первый раз выступает со своим предложением. Сегодня, 7 февраля, он сделал это на конкурсе «Лидеры России», а до этого озвучивал эту же мысль в разных интервью. Словно древнеримский сенатор Катон Старший, регулярно заканчивавший свои выступления призывом разрушить Карфаген, Кудрин вновь и вновь раздражает жителей РФ идеей заставить их работать на несколько лет дольше. Его идеи регулярно подвергаются разгромной критике со стороны экономистов. Так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM призвал вместо повышения пенсионного возраста прекратить политику удушения экономики искусственным денежным голодом. Кроме того, если в стране якобы нет денег на выплату пенсий, то за счёт чего российские богачи лишь за первый месяц 2018 года мощно увеличили свои капиталы? Например, по данным агентства Bloomberg, состояние Алексея Мордашова (ОАО «Северсталь») за январь 2018 года выросло на 1,39 млрд долларов, Владимира Потанина («Интеррос») — на 1,25 млрд, а Владимира Лисина (Новолипецкий металлургический комбинат) — на 1,50 млрд. Вопросы о причинно-следственной связи между обогащением одних и нехваткой денег у других напрашиваются сами собой.