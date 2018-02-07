Москва, 7 февраля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Москве мужчина приговорён судом к лишению свободы мужчину за финасирование деятельности террористов в Сирии. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

(сс) succo Суд

«Собранные главным следственным управлением Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину России Шамилю Нурмагомедову. Он признан виновным в финансировании терроризма», — говорится в сообщении.

В ходе судебного процесса было установлено, что мужчина, достоверно зная о том, что его родной брат является участником незаконного вооружённого формирования в Сирии и участвует в боевых действиях против правительственных войск в составе террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в декабре 2013 года передал ему денежные средства в размере 200 тысяч рублей.

Также установлено, что в 2014 году Нурмагомедов приобрел авиабилеты для участников незаконных вооружённых формирований с целью их вылета на территорию Турции, дальнейшего пересечения турецко-сирийской границы и участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Как сообщается, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности», и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.