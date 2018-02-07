Киев, 7 февраля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. После внесения в Польше поправок в закон об Институте национальной памяти Украинский институт национальной памяти (УИНП) предложил проводить встречи польских и украинских историков только на Украине. Об этом 7 февраля информирует пресс-служба УИНП.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Ранее традиционный украинско-польский форум проходил дважды в год поочередно — на Украине и в Польше.

«Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там. Поэтому обращаемся к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины», — говорится в сообщении института.

При этом в УИНП отметили, что дискуссии о событиях прошлого должны оставаться прерогативой историков, а не политиков.

«Ведь именно взвешенный профессиональный разговор, а не громкие политические заявления, является одной из основ для взаимопонимания между народами», — напомнили в институте.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что законодательные акты не могут повлиять на историческую правду.

«Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут», — написал Климкин 7 февраля в своем Twitter.

Глава МИД отметил, что намерен всегда придерживаться правды.

«Я всегда буду говорить правду. Уважать тех, кто это заслужил. Осуждать тех, кто себя опозорил. Неважно — своих или чужих. Неважно — в Варшаве, Киеве или другом месте», — добавил Климкин.

При этом историк и журналист Вахтанг Кипиани отметил, что в Польше так называемая борьба с «бандеризмом» связана с тем, что польский народ плохо проинформирован о потерях Украины во Второй мировой войне.

«Текст написан довольно давно, но он объясняет, почему польские политики приняли «борьбу с бандеризмом» на вооружение. В коллективной памяти поляков о Второй мировой войне украинцы выглядят хуже немецких нацистов! Это коллективная шизофрения, но так есть. Ничего, что жертвы несоизмеримы. Раз так в тысячу. Но для польских национал-популистов и [их?] кремлевских кукловодов нет ничего невозможного. Надо найти проблему и сделать из нее катастрофу. Что и происходит сейчас на наших глазах», — пишет Кипиани в Фейсбуке.

В то же время заместитель главреда телеканала АТR Айдер Муджабаев осудил чиновников Польши «за попытки посеять вражду с украинцами, которые ведут оборонительную войну с внешним агрессором».

«…По сути, польские власти ведут себя по отношению к Украине так, как Запад вёл себя по отношению к Польше во время Второй мировой. Не точно так же по фактам, но с моральной стороны дела — так. Польша отворачивается от Украины, принявшей удар общего врага, в очень трудный момент», — пишет Муджабаев в Фейсбуке.

Как сообщалось, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон об Институте национальной памяти. До этого польский сейм проголосовал за внесение соответствующих поправок в законодательство. В частности, они предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши. Также закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925—1950 годах.