Москва, 7 февраля, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерение украинских властей поднять вопрос о проведении выборов президента России на территории Крыма в Парламентской ассамблее Совета Европы.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Украина намерена поднять в ПАСЕ вопрос о «незаконности избрания президента РФ» в Крыму. Но от ПАСЕ здесь ничего не зависит. С тем же успехом Киев может обратиться в Международную ассоциацию баскетбола», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне на обсуждение в Верховной раде Украины было вынесен проект постановления с призывом к мировому сообществу помешать проведению на территории Крыма выборов президента России.

Сегодня бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк также заявил, что свою позицию по данному вопросу должны заявить западные «партнёры» Украины.

«Мы ожидаем жёсткой реакции со стороны наших западных партнёров и со стороны США», — сказал он.

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