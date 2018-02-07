Киев, 7 февраля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. На Украине резко критикуют проведение президентских выборов России в Крыму, а также анонсированную поездку на полуостров президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

В частности, 7 февраля депутат, член фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что ещё в понедельник (5 февраля) фракция НФ зарегистрировала «постановление с обращением верховной рады в Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и другие международные организации о недопущении и непризнании выборов российского президента в Крыму».

«Кремль опять планирует организовать незаконное голосование в оккупированном Крыму, как это уже было во время так называемых выборов в Госдуму. Тогда по инициативе премьер-министра Арсения Яценюка украинский парламент признал эти выборы нелегитимными с соответствующими правовыми последствиями. Теперь мы должны сделать то же самое — обратиться ко всему миру с требованием предотвратить так называемые выборы на украинской территории — в Крыму», — сказал Бурбак, выступая с трибуны рады.

Он также призвал Украину «подписать с альянсом план действий относительно членства в НАТО».

«Мы признали Россию страной-агрессором, а Донбасс и Крым оккупированными территориями. Переназначение российского царя на украинской земле является незаконным, а также сделает невозможным признание этих выборов легитимными», — считает депутат.

При этом вице-спикер рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко осудила визит президента России Владимира Путина в Крым.

«Накануне выборов президента РФ на оккупированном полуострове происходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно выбирать президента России на украинской территории», — сказала Геращенко в интервью ТСН.

«Путин проанонсировал, что сам идет на место преступления, на место самой масштабной кражи. Он будет поднимать явку и голосовать за себя в Крыму», — написала Геращенко в ФБ.

В свою очередь, председатель «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров считает, что президент Путин «откажется от претензий на Крым только в том случае, если возникнет угроза распада всей России». По его словам, этот процесс будет запущен, если Запад введет эмбарго на российскую нефть.

«Сегодня цены на нефть снова поползли вверх, уже почти под 70 долларов баррель, и это дает уверенность Путину в его дальнейших агрессивных планах. Эмбарго на российские энергоносители хотя бы на один-полтора года — это полный крах российской экономики», — сказал Чубаров в интервью Крым. Реаліі.

Он пояснил, что угроза распада РФ «должна заставить любого человека, который будет ею управлять, ради сохранения самой России отказаться от территориальных притязаний к своим соседям и вернуть Крым».

Также глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович считает, что «непризнание выборов в Крыму делает российских чиновников нелегитимными».

«Даже признание нелегитимными выборов в Крыму одновременно влечет за собой признание нелегитимности выборов в целом. Я убежден в том, что Украина должна использовать любую возможность для того, чтобы перед миром напомнить: Крым — это интегральная часть украинской территории», — сказал Вятрович в эфире телеканала «Прямой».

Как сообщалось ранее, издание «Коммерсантъ» сообщило, что 18 марта 2018 года президент Путин на выборах главы государства будет голосовать не в Москве, а в Крыму. По данным издания, Путин может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Отмечается, что это решение связано с нежеланием крымчан принимать участие в голосовании из-за дефицита административных успехов.