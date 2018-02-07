Москва, 7 февраля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Россия примет все меры для уничтожения банды боевиков, сбивших в Сирии штурмовик Су-25 и убивших лётчика Романа Филипова, заявил 7 февраля журналистам первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Клинцевич сообщил, что в самое ближайшее время будет выяснено, что стоит за этой провокацией и кто к ней причастен.

«С этой провокацией мы разберемся, а это провокация, и что за ней стоит, в ближайшее время всё скажем и объясним. Точно также накажем всех, кто сбил наш самолет, все до последнего будут уничтожены, выявлены и уничтожены до последнего, находящегося в банде. Это чтобы они понимали», — сказал Франц Клинцевич.

Ранее Франц Клинцевич сообщил, что по некоторым данным российский штурмовик был сбит ракетой ПЗРК «Игла».

Как сообщало ИА REGNUM, российский штурмовик СУ-25, управлявшийся майором Романом Филиповым, 3 февраля был сбит ракетой, выпущенной из ПЗРК над сирийской провинцией Идлиб. Летчик смог катапультироваться и приземлился в районе, подконтрольном террористам. Когда боевики попытались взять тяжелораненого летчика в плен, российский офицер подорвал себя и приблизившихся террористов гранатой.

Майору Филипову было присвоено звание Героя России (посмертно).