Тверь, 7 февраля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Торжественный ввод в эксплуатацию сразу трех многоквартирных домов скандально известного застройщика СУ-155 состоялся в Твери, в микрорайоне «Мамулино-3», 7 февраля. Таким образом, в Тверской области также досрочно завершено строительство всех объектов этой компании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Первый из проблемных домов сдали еще в 2016 году.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери торжественно ввели в строй последние три объекта скандальной СУ-155

По графику завершение строительства проблемных объектов в Твери было намечено на 2019 год, однако после активизации работ весной 2017-го сроки значительно — почти на год — сдвинулись, и теперь дольщики получают ключи от долгожданных квартир.

Всего на завершение строительство объектов СУ-155 в Твери потребовалось около двух миллиардов рублей. В общей сложности в областном центре в 2017—2018 годах досрочно было достроено семь объектов (1407 квартир) — в микрорайонах «Мамулино-2», «Мамулино-3» и на улице Хромова.

Сегодня, 7 февраля, состоялся торжественный ввод в эксплуатацию трех 17-этажных домов на улице Оснабрюкская: это позиция 1 — 271-квартирный жилой дом, позиция 6 — 135-квартирный жилой дом и позиция 7 — 203-квартирный жилой дом.

В церемонии приняли участие глава региона Игорь Руденя, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, депутат Государственной думы РФ, руководитель рабочей группы президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков Александр Сидякин, председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев, а также дольщики, которым сегодня вручили ключи от квартир.

«Сегодня мы начинаем заселение последних трех домов на 609 квартир. Всего в Твери за два прошедших года было сдано семь незавершенных объектов. Это более 1400 квартир. При поддержке президента России Владимира Путина Тверская область досрочно завершила все недостроенные объекты компании СУ-155», — подчеркнул Игорь Руденя.

«Как ранее и говорили, проблему дольщиков СУ-155 мы закроем в России уже в этом году. За два последних года достроено порядка 100 объектов, где приобрели квартиры около 20 тысяч дольщиков. В этом году будет достроено ещё 30 объектов», — сообщил Михаил Мень.

Михаил Кузовлев добавил, что на достройку объектов в Твери было направлено 1,9 млрд рублей, однако теперь дольщиков, обманутых СУ-155, в регионе больше нет.

«Для нас всех это очень большой праздник. Прежде всего, хочу поблагодарить губернатора Игоря Михайловича Руденю, правительство Российской Федерации, банк «Российский капитал», которые вселили надежду, и сегодня мы с вами являемся обладателями наших замечательных квартир», — сказала руководитель инициативной группы участников долевого строительства домов в микрорайоне «Мамулино-3» Олеся Котова.

В числе счастливых обладателей новых квартир — семья Александра Антонова. До последнего времени Антоновы жили в однокомнатной квартире с детьми, а также бабушкой и дедушкой. Новую квартиру очень ждали: теперь у детей будет своя комната.

Как пояснили в правительстве региона, соседних с «Мамулино-3» микрорайонах сейчас ведется строительство современной детской поликлиники — ее планируют ввести в строй уже в этом году, в следующем году завершится строительство школы на 1,2 тыс. мест.