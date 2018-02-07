Севастополь, 7 февраля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Взаимоотношения Засобрания Севастополя с городским правительством критичные, правительство необходимо отправлять в отставку и назначать новое. Об этом 7 февраля журналистам сообщил вице-спикер Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.

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«Часть наших коллег-депутатов голосуют, выражая позицию губернатора. Это неправильный подход. Потому что обе ветви власти должны быть независимыми друг от друга. Да, в России распространена практика, когда губернатор имеет значительное влияние на парламент. Но, на мой взгляд, это не очень правильно. Хотелось, чтобы Севастополь показал России, что парламент всё-таки должен быть независимым», — отметил Кулагин.

При этом, по его словам, сильно осложняет процесс выстраивания рабочих взаимоотношений то, что ключевые игроки городского правительства слишком часто меняются, и всё приходится начинать сначала.

Комментируя недавний указ губернатора о переформатировании правительства Севастополя, вице-спикер заявил, что это недостаточная мера:

«Моё личное мнение, что это не совсем правильно. Необходимо правительство отправлять в отставку и назначать новое. Я понимаю мотив губернатора — иметь парламент, который бы принимал удобные для него решения, но допустить этого не могу. Эта ситуация критичная», — подчеркнул Кулагин.

По его убеждению, политический кризис может быть преодолен путём компромиссов и фракционных решений.

«Есть общее правило в политике — путь нахождения компромиссов, путь договорённостей в рамках соблюдения законодательства. Мы точно не позволим нарушать законы в стенах Заксобрания», — сказал Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Николая Кузьмина, конструирование конфликтов стало привычным стилем работы севастопольских властей.

«Это далеко не первое нарушение этики взаимоотношений органов власти в Севастополе. Похоже, у них есть единственное правило — никаких правил не существует. Власть в Севастополе работает методом конструирования конфликтов. Но то, что хорошо работает в малых группах, на уровне общества часто оказывается деструктивным. Если руководство Севастополя считает, что прокурор не прав, это надо обсуждать в системе прокуратуры, а не дискредитировать систему. Количество конфликтов в системе севастопольской власти таково, что она напоминает нам консерваторию Жванецкого, в которой срочно необходимо что-то подправить», — анализировал ситуацию в городе эксперт.

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