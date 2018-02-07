Ульяновск, 7 февраля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области готовится к открытию вторая очередь областного нанотехнологического центра. В новых лабораториях и на производствах будет продолжено создание высокотехнологичных рабочих мест. В центре будут представлены компании из сферы альтернативной энергетика, биотехнологий и молекулярной генетики, встраиваемой электроники.

Ulgov.ru Одно из помещений нанотехнологического центра

Ульяновский нанотехнологический центр Ulnanotech получит дополнительный, четвёртый корпус для размещения будущих дочерних компаний (вторая очередь). Предпосылкой строительства стало отсутствие свободных лабораторных площадей и потребность в расширении. Планируется, что новый корпус ляжет в основу проекта «Технокампус 2.0».

На текущий момент утверждено 10 технологических компаний и порядка 100 стартапов. Приоритетные технологические направления — альтернативная энергетика, биотехнологии и молекулярная генетика, встраиваемая электроника, новые технологии строительства, тонкопленочные покрытия и композитные материалы.

Отметим, что ранее новый корпус нанотехнологического центра посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он констатировал, что «четвёртый корпус наноцентра, где будут размещаться производства, лаборатории, а также офисы резидентов, готов к открытию».

«В него будут заселяться предприятия, которые соответствуют профилю технопарка и занимаются деятельностью, связанной с инжинирингом, научными исследованиями, разработками, высокотехнологичным производством. Планируется, что в рамках реализации проекта будет создано около 200 рабочих мест», — отметил Сергей Морозов.

По его словам, «за такими компаниями будущее», поэтому в области планируют «скорректировать нормативно-правовую базу, чтобы поддерживать их».

Напомним, наноцентр в Ульяновске был открыт в августе 2013 года. Комплекс его зданий состоит из трёх корпусов: административно-лабораторного и двух производственных. Ульяновский наноцентр стал вторым в сети наноцентров «Роснано», открытых в России. Общая площадь нового корпуса составляет около 2,5 тысяч кв. метров, объём инвестиций составляет 200 млн рублей. Наноцентр выступает одним из интеграторов проекта по строительству на территории Ульяновской области ветропарка мощностью 35 мегаватт.