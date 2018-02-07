Ярославль, 7 февраля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Четверо ярославских студентов начали читать лекции несовершеннолетним, находящимся в следственном изоляторе областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Совещание с общественными помощниками уполномоченного по правам ребенка

Проект «Просвещение несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах» продлиться до мая. Все лекторы — общественные помощники уполномоченного по правам ребенка. Проект возник как реакция на проблемы с обучением подростков, находящихся в следственных изоляторах. По закону пребывание в местах предварительного заключения не лишает права на образование, но на практике учителя приходят к таким ученикам не всегда. Студенты-волонтеры надеются, что их работа поможет «трудным» подросткам встать на путь исправления.

«Проект в первую очередь направлен на образование и просвещение. Лекции общественных помощников-волонтеров будут касаться изучения вопросов права, истории, обществознания и английского языка. Выражаю благодарность службе исполнения наказания за плодотворное сотрудничество и возможность реализации подобных проектов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Раз в две недели молодые люди будут приходит в СИЗО-1 и читать лекции. Проект реализуется уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области и региональным УФСИН.