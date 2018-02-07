Киев, 7 февраля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. США уже в 2018 году обязательно поставят на Украину противотанковые комплексы Javelin. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил журналистам министр обороны Украины Степан Полторак.

Redstone.army.mil ПТРК Javelin

«Я хотел бы сказать точно: мы получим Javelin своевременно. … В этом году точно», — заявил Полторак.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко радостно сообщил, что противотанковые комплексы Javelin будут поставлены украинской армии в качестве оборонительного вооружения за счёт финансирования США.

Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко поспешил отчитаться о том, что вооружённые силы Украины уже разрабатывают меры для принятия на вооружение комплексов Javelin.

Напомним, украинские власти смогли добиться прямых поставок вооружений из США. Вашингтон согласился предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Первая такая поставка как раз и есть те самые противотанковые комплексы Javelin.

Военные эксперты указывают, что данные противотанковые комплексы вряд ли окажут сильное положительное влияние на боеспособность украинской армии.