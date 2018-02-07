Калуга, 7 февраля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Опыт калужского региона по применению энергосберегающих технологий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов рекомендован субъектам России. Об этом 7 февраля в ходе всероссийского совещания, посвящённого ремонтным работам, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Anton Rakitskiy Щебень

По словам Андрея Чибиса, с момента старта в 2014 году программы капремонта домов с привлечением средств граждан — данный проект оправдал себя и собираемость взносов стабильна.

«В 2018 году тема применения энергоэффективных технологий при проведении капитального ремонта станет главной в повестке дня. Всем субъектам можно использовать положительный опыт Калужской области в данной сфере», — отметил он.

В настоящее время на территории Калужского региона действует соглашение о сотрудничестве между правительством области и Фондом инфраструктурных и образовательных программ по развитию инноваций и стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию до 2020 года. Реализуются проекты по капитальному ремонту с применением инновационных нанотехнологических материалов, таких как система утепления СУФ «Термоленд», пеностекольный щебень ООО «АйСиЭм Гласс», система внешнего армирования ООО «НЦК». Заявляется, что применение данных материалов позволит увеличить межремонтные сроки с 15 до 30 лет.

Напомним, в 2017 году в региональный план капитального ремонта многоквартирных домов было включено 449 домов: по 374 домам было запланировано проведение строительно-монтажных работ, а по 75 предусмотрена разработка проектной документации. Общая площадь ремонтируемых домов — более 1,2 млн кв. м, в них проживают 57 тыс. человек. Стоимость работ в 2017 году составила более 1 млрд рублей, что на 25% больше аналогичного показателя 2016 года.