Москва, 7 февраля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Любые попытки изменить условия соглашений по иранской атомной программе уничтожат компромиссы, которые являются основой их заключения, заявил 7 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конкурсе «Лидеры России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Сергея Лаврова, европейские правительства не одобряют требования США поменять условия «иранской ядерной сделки», так как это повлечет за собой непредсказуемые последствия.

«Европа совсем не в восторге от требований США эту программу поменять очень существенным образом, которые будут перечеркивать все компромиссы, достигнутые в ходе согласования этого подхода, либо США выйдут из этой договоренности», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, 14 июля 2015 года Иран Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) решения проблем иранской ядерной программы. После заключения этой сделки были отменены антииранские санкции Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и Госдеп неоднократно заявляли о намерении выйти из иранской ядерной сделки, если другие ее участники не начнут исправлять ее «дефекты».