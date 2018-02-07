Ярославль, 7 февраля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В Ярославле состоялся итоговый форум «Ярославский управдом», на котором региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются в своей работе управляющие компании региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Замена табличек

Прежде всего, речь идет о требованиях отдельных властных структур, которые, по мнению управляющих компаний, не соответствуют федеральному законодательству. К примеру, принимать на обслуживание детские городки и игровые площадки, расположенные на придомовых территориях, а также устанавливать указатели с наименованиями улиц и номерами домов на фасадах.

По словам бизнес-омбудсмена, есть основания полагать, что эти указания не отвечают требованиям законности, поскольку их выполнение не предусмотрено условиями договоров, заключенных между собственниками жилых помещений и управляющими компаниями. Также требования городских властей вступают в противоречие с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

«В соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также действующими договорами управления многоквартирными домами, детские городки и игровые площадки не включены в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности. Соответственно расходы на содержание также не включены в состав платы на содержание и ремонт. Наконец, детские городки и игровые площадки находятся в пользовании неопределенного круга лиц, а не только собственников помещений конкретного дома», — подчеркнул Альфир Бакиров.

Что касается требований мэрии по установке указателей на фасадах жилых домов, то в соответствии с действующим законодательством эта обязанность возложена на орган местного самоуправления. Как отметил защитник бизнеса, такая позиция была направлена юристами аппарата уполномоченного в прокуратуру Ярославской области. 7 февраля поступил ответ, согласно которому устанавливать таблички все же должны городские власти. Максимум, что входит в обязанность управляющих компаний, — это их замена в случае порчи.

Еще одна проблема, о которой заявляют предприниматели, работающие в сфере ЖКХ, связана с осуществлением муниципального жилищного контроля и лицензионного контроля. На практике на примере Ярославля в отношении управляющих компаний происходит дублирование контрольных функций со стороны областного департамента государственного жилищного надзора, осуществляющего лицензионный контроль, и муниципальной жилищной инспекции. И лицензирующий орган, и муниципальный орган проверяют соблюдение одних и тех же требований.

«Мы считаем, что необходимо внесение изменений в Жилищный кодекс РФ: в отношении управляющих компаний-лицензиатов должен осуществляться только лицензионный контроль», — резюмировал Альфир Бакиров.

Выступая на форуме в качестве модератора и председателя наблюдательного Совета Ассоциации собственников жилья «Ярославия», Альфир Бакиров назвал и ТОП-3 системных проблем в сфере ЖКХ, о которых рассказывали в ходе выездных встреч жители всех муниципальных образований Ярославской области.

Прежде всего, это некорректное, по мнению собственников, начисление платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества, жалобы на работу Фонда капитального ремонта и ЯрОблЕИРЦ, а также взаимоотношения собственников с управляющими компаниями.

Данные выводы подтверждает и анализ обращений в Общественную приемную ярославского отделения партии «Единая Россия», среди которых проблемы ЖКХ — одни из ведущих. 36% обратившихся не устраивает качество работы управляющих компаний, 27% граждан обращаются в связи с ростом тарифов, правильностью и справедливостью начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. На третьем месте — 16% обращений — тема капитального ремонта многоквартирных домов.

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