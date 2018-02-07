Ярославль, 7 февраля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. По состоянию на начало 2018 года системы автоматической пожарной защиты почти половины образовательных учреждений Ярославля не обслуживались, а сигнал о срабатывании этих систем не поступал на пульты пожарных подразделений МЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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Причиной, по видимости, стала попытка департамента образования мэрии города Ярославля передать дело пожарной безопасности подведомственных учреждений в «одни руки».

Как следует из имеющихся в распоряжении ИА REGNUM документов, еще 23 декабря 2016 года директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова направила руководителям муниципальных образовательных учреждений письмо, в котором предписывала заключать договоры на техническое обслуживание систем автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализаций (АПС и ОПС) только на короткий срок. Тогда это объяснялось мероприятиями по централизации закупок. Однако в итоге централизация не состоялась, зато некоторые учреждения были вынуждены в течение года заключать соответствующие договоры по нескольку раз.

Вынужденным рекордсменом стал детский сад №95 на ул. Космонавтов, руководству которого в 2017 году пришлось шесть раз оформлять договор на услугу, имеющую на самом деле непрерывный характер. Детским садам №65 на ул. Лермонтова и №185 на ул. Красноперекопской подобной работой пришлось заниматься «всего» пять раз.

Однако удивительным образом это не коснулось одной единственной организации — Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ЯОО ООО ВДПО). Учреждения, заключившие договора с этой организацией, департамент образования мэрии Ярославля оставлял в покое.

По всей видимости, так произошло со средней школой №57, детскими садами № 37 и №95: после нескольких «самостоятельных сделок» ими был заключен договор с ВДПО, который действовал уже до конца 2017 года.

В 2018 году ситуация приобрела совсем подозрительную форму. 8 декабря 2017 года очередным письмом директора департамента образования руководителей подведомственных учреждений обязали при заключении некоторых контрактов руководствоваться следующим нововведением.

Контракты, заключаемые до конца 2018 года: на проведение аварийных работ; техническое облуживание АПС, ОПС и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); мониторинг и передачу сигнала; вывоз и утилизацию мусора; обслуживание теплосчетчиков; промывку и опрессовку систем отопления, — подлежат предварительному согласованию с Центрами обеспечения функционирования образовательных учреждений районов города и отделом муниципальных закупок департамента образования.

Лица, отвечающие за заключение контрактов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что представленные для согласования договоры на вывод сигнала и техническое обслуживание систем противопожарной защиты на 2018 год отклоняются, а вместо этого предлагается заключить договор с ЯОО ООО ВДПО.

«При этом никаких письменных распоряжений нет: все указания поступают в устной форме. Нас предупреждают, что при самостоятельном заключении договоров департамент образования счета оплачивать не будет», — рассказал ИА REGNUM источник.

По словам источника, такая ситуация сложилась и по другим «согласуемым» видам закупок товаров и услуг. Порой стоимость услуг «рекомендуемого» подрядчика гораздо выше предлагаемых другими компаниями. Так, например, обслуживание приборов учёта предлагают осуществлять за 950 рублей, а согласовывается договор на 2200 рублей.

Процесс заключения договоров намеренно затягивается, так как руководители вынуждены по несколько раз ходить в департамент для согласования. В результате этой деятельности муниципальных чиновников большая часть образовательных учреждений Ярославля встретила 2018 год без вывода сигнала на пульт пожарного подразделения и технического обслуживания систем противопожарной защиты.

Ситуация усугубляется еще и тем, что ответственность за обеспечение пожарной безопасности детских учреждений несут их руководители. По закону получается, что именно они и нарушили права детей, педагогов и других сотрудников образовательных учреждений на безопасное пребывание в них. Впрочем, подобная ситуация в Ярославле уже была — с «дроблением» контрактов на организацию питания в детских садах. Можно предположить, что как в случае с питанием, рынок пожарных услуг в образовательной сфере достанется «единому» подрядчику — ВДПО.