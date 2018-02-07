Вильнюс, 7 февраля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Для того, чтобы ввести всеобщий призыв юношей в армию, Литве понадобится около 400 млн евро, а чтобы призывать еще и девушек, понадобится почти в 4 раза больше средств, говорится в распространённых сегодня, 7 февраля, расчётах минобороны Литвы.

Ministry of National Defence Republic of Lithuania Даля Грибаускайте инспектирует литовское воинство

В документе о возможности ввести всеобщий призыв, который сегодня получили члены парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, сказано, что для того, чтобы призывать окончивших школу юношей и девушек, понадобится около 1,5 млрд евро.

Министерство обороны подсчитало, что всеобщая воинская повинность ежегодно затрагивала бы 6300 юношей, а если призывать и юношей, и девушек, но это число вырастет примерно до 12 300 человек.

По данным министерства обороны, если Литва ежегодно будет выделять по 105 млн евро, то самый ранний всеобщий призыв юношей может быть объявлен в 2024 году. Юноши и девушки могли бы призываться с 2026 года при условии, что на подготовку будет выделяться по 280 млн евро ежегодно.