Санкт-Петербург, 7 февраля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Живущий в Эрмитаже кот Ахилл прошел профилактический осмотр в ветеринарной клинике и полностью готов к роли оракула на предстоящем Чемпионате мира по футболу в России.

Кот Ахилл

Как сообщает сегодня, 7 февраля, телеканал «Санкт-Петербург», в ходе медосмотра Ахиллу измерили температуру, сделали анализы, провели ультразвуковую диагностику и проверили животное на наличие кожных заболеваний. Коту еще предстоит обследование у кардиолога.

Как рассказала главный ветеринар котов Эрмитажа Анна Кондратьева, при каждой медицинской процедуре у кота проверяется наличие микрочипа и соответствие номера чипа записанному в паспорте.

«Врачи постановили: к обязанностям официального предсказателя чемпионата мира по футболу Ахилл абсолютно готов», — сообщает телеканал.

Напомним, кот Ахилл уже исполнял роль животного-оракула на Кубке Конфедераций летом 2017 года, сумев предсказать результаты нескольких проходивших в Петербурге матчей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ахиллу около двух лет, он страдает врождённой глухотой и живет на постоянной основе в Эрмитаже, где ловит мышей. Ахилл победил в отборе среди нескольких животных. Его победу определило особенное чутье, коммуникабельность и стрессоустойчивость.

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