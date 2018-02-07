Набережные Челны, Татарстан, 7 февраля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего») в отношении 34-летнего жителя республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

George Hodan Окна

По данным следствия, мужчина накануне распивал спиртные напитки с сожительницей, у которой гостила 5-летняя внучка. В какой-то момент мужчина выбросил девочку из окна третьего этажа.

После приезда в медицинское учреждение у ребенка были зафиксированы травмы различной степени тяжести, в том числе перелом руке. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

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Мужчина в то же время признал причастность к совершению преступления. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной прошлого года в Нижнекамске шестилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на девятом этаже.

Шестилетнего ребенка спасло то, что она упала в глубокий сугроб.