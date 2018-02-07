Санкт-Петербург, 7 февраля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Военное судно связи «Иван Хурс» (проекта 18 280) построенное на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, ушло на ходовые испытания в Балтийское море. Об этом ИА REGNUM сообщила 7 февраля пресс-служба судостроительного предприятия.

Д. Глухов, ПАО «Северная верфь» Судно связи «Иван Хурс» выходит из Петербурга

В ходе месячных испытаний экипаж и сдаточная команда судна (всего порядка 300 человек) проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования судна.

Также пройдут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. «В случае успешных результатов ходовых испытаний корабль приступит к государственным испытаниям», — отметили на «Северной верфи».

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Судно связи «Иван Хурс» предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Водоизмещение судна — 4 тыс. тонн, длина 95 метров, ширина 16 метров, скорость 16 узлов, дальность плавания 8 тыс. морских миль, экипаж 131 человек.

Флагман проекта 18 280, судно «Юрий Иванов», передано заказчику в 2014 году. У судна «Иван Хурс» значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

Новое судно названо в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (1922−2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР.

«Северная верфь» является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.