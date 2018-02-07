Вильнюс, 7 февраля, 2018, 16:22 — ИА Регнум.

launedekeg.wordpress.com Выборы

В Литве активно обсуждают активизацию критики друг друга лицами, которых в общественном пространстве называют «потенциальными кандидатами» в президенты Литвы на выборах в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 февраля.

В частности, последние рассуждения о самом популярном согласно последнего опроса населения, экономиста Гитанаса Науседы. Спикер cейма Викторас Пранцкетис, отвечая на вопрос, не вызывается ли угрозу для национальной безопасности статус экономиста Гитанаса Науседы, когда он занимает должность советника президента банка SEB в Литве и является потенциальным кандидатом на пост президента Литвы, сказал, что здесь «есть о чём подумать».

«Роскошная конкуренция. Вчера было очень ясно сказано, что идет конкуренция между двумя кандидатами», — сказал в эфире деловой радиостанции Žinių radijas Пранцкетис, комментируя заявление парламентария от консерваторов, также возможного кандидата в президенты Жигимантаса Павилениса о том, что Науседа, который тоже, возможно, будет баллотироваться в президенты, «сидит на двух стульях одновременно» и «может стать орудием вражеских сил».

«Не вызывает ли это угрозу для национальной безопасности? Здесь действительно есть о чем подумать, работая не на литовскую систему, не на литовские банки. Но я сомневаюсь, что это может быть настолько связано с личностью», — добавил Пранцкетис.

Kapeksas Гитанас Науседа

Кроме того, делегированный аграриями спикер cейма сам не исключает возможности принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2019 году.

«Если кто-то выдвинет мою кандидатуру и особенно если это одобрит семья», — сказал он в интервью, но уверял, что пока что такое предложение к нему не поступало.

Таким образом, к сегодняшнему дню так или иначе о президентских амбициях дали понять: тройка лидеров общественного мнения — премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, экономист Гитанас Науседа, во втором эшелоне — экс-посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас, консерватор Жигимантас Павиленис, консерватор Ингрида Шимоните, аграрий Викторас Пранцкетис, аграрий Рамунас Карбаускис, социал-демократ Витянис Андрюкайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис. Есть и иные лица, но их заявления или действия пока менее очевидны.