Оренбург, 7 февраля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Оренбурге предприниматели одного из крупных городских рынков «Славянский базар» заявили, что находятся под угрозой закрытия и 600 человек могут пополнить ряды безработных. Поводом для беспокойства стали результаты проверки Роспотребнадзора. Как сообщается в релизе рынка, несмотря на то, что нарушения оперативно устранены, в настоящее время надзорное ведомство намерено добиться приостановления деятельности ТК «Славянский базар» через суд.

creozavr Тараканам — бой!

Между тем в территориальном Управлении Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM заявили, что решение о наказании за нарушения принимает судебная инстанция. Заседание назначено на 9 февраля в Промышленном районном суде Оренбурга.

В настоящее время предприниматели готовят коллективное обращение с просьбой о помощи, адресованное губернатору Оренбургской области, прокурору Оренбурга и уполномоченному по защите прав предпринимателей региона, сообщает «Славянский базар» в релизе.

Омбудсмен бизнесменов Виктор Коршунов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что уже получил обращение работников рынка. Представители малого бизнеса обратились с просьбой проверить действия Роспотребнадзора.

«Мы уже начали работу по этому вопросу. Выясняем ситуацию», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Оренбуржья и добавил, что кроме этой проблемы в письме поднят ряд других вопросов, касающихся внутренних взаимоотношений на рынке.

В администрации рынка в свою очередь утверждают, что проблема у рынка одна — угроза приостановления деятельности на три месяца, и этот срок губителен для малого бизнеса. В надзорном ведомстве со своей стороны выразили удивление активностью предпринимательского сообщества и подчеркнули, что решение выносит суд, и наказание зависит от тяжести выявленных нарушений. Однако оперативно назвать нарушения, выявленные санитарами на рынке, затруднились.

В администрации торгового комплекса корреспонденту ИА REGNUM признались, что в ходе проверки Роспотребнадзор столкнулся с … тараканами. Ещё одним нарушением стали сквозные щели в местах внутренних перегородок, где проложены коммуникации. Если второе нарушение полностью устранили, то с первым продолжают бороться. Вместо одного раза в месяц дезинфекцию проводят дважды. На время обработки против вредителей рынок закрывается.

Суду предоставили данные об устранении нарушений, поэтому суд перенёс заседание. Как утверждают в администрации рынка, представитель Роспотребнадзора после повторной проверки озвучил намерение о закрытии торгового комплекса.

«Наличие тараканов, думаю, на всех рынках они есть. И с ними ведётся борьба у нас. Но из-за этого закрывать на 90 дней …» — сказал представитель ТК «Славянский базар».

Выяснилось, что, указав в релизе, что все нарушения устранены, на рынке всё же слукавили. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM представитель торгового комплекса призналась, что при повторной проверке в ловушках, расставленных санитарами, вновь были замечены тараканы, и подчеркнула, что за две недели избавиться от вредных насекомых невозможно. Требуется ещё время.

И вот в свете этого противостояния возникает вопрос: на чьей стороне правда? Роспотребнадзор прав. Тараканы — это серьёзно. Качество продукции в помещениях, где обитают тараканы, ставится под сомнение. Между тем предприниматели заинтересованы продавать качественные продукты питания, о чём заявлено и в релизе. С другой стороны, малый бизнес и так загибается, терять в этом полку ещё 600 человек для статистической отчётности чиновников — удар. Да и людей жалко, за ними стоят семьи.