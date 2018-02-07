Калуга, 7 февраля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Калужский областной суд оставил без изменений требования прокуратуры о запрете сброса неочищенных сточных вод в водоохранную зону реки Протва. Об этом 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

G-s.dk Сточные воды

В апреле 2017 сброс неочищенных вод в водоохранную зону реки Протва запретил Жуковский районный суд. Решение вынесли по иску прокуратуры района, которой ранее был установлен факт загрязнения поймы и подошвы надпойменной трассы в границах водоохранной зоны реки сточными водами из неисправного коллектора на территории сельского поселения «Село Восход».

По состоянию на 22 июня 2016 года сброс производился из очистных сооружений, принадлежащих на праве собственности администрации МО СП «Село Восход» и находящихся в обслуживании МУП «Возрождение». В ходе проверки было установлено, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде, по сравнению с сопредельной зоной, не подверженной техногенному воздействию, превышена в несколько раз: по нитритам — в 33,6 раза; по фосфатам — в 3 раза; по азоту аммонийному — в 17,6 раз; по нефтепродуктам — в 2,5 раза.

Прокуратура района обратилась в суд с заявлением о запрете сброса неочищенных сточных вод в водоохранную зону реку Протва. Несмотря на категорическое непризнание заявленных требований ответчиками, заявление было удовлетворено. Ответчики, не согласившись с вышеуказанным решением, обжаловали его в Калужский областной суд. Определением судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда в декабре 2017 года исковые требования прокуратуры района оставлены без изменения. Этим же определением срок исполнения требований прокуратуры района был увеличен до 1 июля 2019 года.

Между тем, Росприроднадзор напомнил природопользователям, что не позднее 10 марта 2018 года необходимо подать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским рекам Оке, Протве, Угодке, Страдаловке, Угре, Шане и Теперпцу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод. Качество сточных вод, а также воды в водных объектах региона не соответствует предъявляемым требованиям. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах превышает допустимую концентрацию, что губит биологические ресурсы водоемов.